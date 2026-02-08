Elazığ'da unutulmaya yüz tutan "sere sale" geleneği yaşatılıyor

Elazığ'ın Karaali köyünde, bolluk, bereket ve birlikteliğin simgesi olarak görülen "sere sale" geleneğinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması için etkinlik düzenlendi.



Yörede, bereketin, birlikteliğin ve yardımlaşmanın simgesi olarak nitelendirilen geleneğin yaşatılması için Karaali Köyü Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği öncülüğünde son 4 yıldır etkinlik gerçekleştiriliyor.



Ocak ayının ortasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle şubat ayında düzenlendi.



Köye davet edilen misafirlerin de katılımıyla şenlik havasında geçen etkinliklerde davul ve klarnet eşliğinde oyunlar oynanıyor, seslendirilen türkülerle katılımcılar ev ev dolaşarak un, bulgur, nohut, mercimek, yağ, şeker, çay, kavurma, ceviz ve badem gibi malzemeler topluyor.



Toplanan malzemelerin bir kısmı ihtiyacı olan ailelere dağıtılırken kalanıyla da yufka, ceviz ve kavurma kullanılarak börek hazırlanıyor, davetlilere ikram ediliyor.



- "Bu kültürü canlandırmak istiyoruz"



Karaali Köyü Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hamza Kar, AA muhabirine, 40 yıl öncesine kadar köylerinde ocak ayı ortalarında kutlanan geleneği son 4 yıldır yeniden canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Bu yıl yoğun kar yağışından dolayı geleneği gecikmeli de olsa gerçekleştirdiklerini ifade eden Kar, amaçlarının Anadolu insanının birlik, beraberlik ve yardımlaşma kültürünü ortaya koyan bu geleneğin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Kar, "Bu kültürü yeniden canlandırmak, hatırlatmak istiyoruz. Her sene de bu amaçla etkinlik yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Düzenlenen etkinliğe katılan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker de Elazığlı olduğunu, fırsat buldukça memleketinde unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaşatılması noktasında düzenlenen etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini ifade etti.



Karaali köyünde yeniden hayat bulan "sere sale" geleneğinin Elazığ halkının birlik, beraberlik ve yardımlaşma kültürünün bir tasavvuru olduğunu dile getiren Peker, şunları kaydetti:



"Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, kültürleri yaşatmadığınız takdirde toplumlar yaşayamaz. Bu anlamda geleneklerimizin, kültürel değerlerimizin, geleneksel ata sporlarımızın yaşatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu geleneğin yeniden hayat bulmasında emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum."



Dernek üyesi Vural Baygeldi de son 4 yıldır köylerinde yaşattıkları geleneğin, dostluk ve komşuluk bağlarının daha da güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.



Geleneğin yeniden tüm Elazığ'a yayılmasını istediklerini belirten Baygeldi, "Bu geleneği geçmişten aldık, bizden sonraki kuşaklara, nesillere aktarmak ve anlatmak da birinci önceliğimizdir. Biz unutmadıysak, bizden sonraki kuşaklar da unutmasın istiyoruz. Bu nedenle gençleri, çocukları, ablaları, ağabeyleri herkesi bu geleneğin içerisine katıyoruz. Amacımız kaynaşmak, sıkı bağlar kurmak, kenetlenmek. Kenetlendikçe de bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

