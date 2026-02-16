Keban'da yöneticilere yönelik seminer

Keban Kaymakamlığı tarafından ilçe görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine "Protokol Kuralları" semineri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından yöneticilere seminer verildi. Seminerin ardından Kaymakam Furkan Atalık, Polattaş'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

