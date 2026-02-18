Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da yükümlüler camileri temizleyerek ramazana hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, kent merkezi ve kırsaldaki camilerde temizlik yaparak ibadethaneleri ramazana hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yükümlüler camileri temizleyerek ramazana hazırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, kent merkezi ve kırsaldaki camilerde temizlik yaparak ibadethaneleri ramazana hazırlıyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, ramazan öncesinde 44 caminin temizliği için 61 yükümlü görevlendirildi.

        Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen, genel temizlik yapan yükümlüler, vatandaşların ramazanda ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamda gerçekleştirmesi için çalışıyor.


        Denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti sunarak tamamlayan yükümlülerin, bu çalışmalarla topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

        Kentte camilerdeki temizlik ramazan boyunca sürecek.

        - "Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor"

        Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, denetimli serbestlik uygulamalarında temel amaçlarının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

        Pirinççi, ramazan öncesinde camilerde temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:


        "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi arınmanın yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bizler de bu aya hazırlanırken yalnızca bireysel değil, toplumsal bir hazırlığın da önemli olduğuna inanıyoruz. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan bireylerimizle camilerimizde temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma sadece fiziki bir temizlik değil, aynı zamanda gönüllerin ve niyetlerin de tazelenmesine vesile olan anlamlı bir faaliyettir."

        Camilerin birlik ve beraberliğin güçlendiği ortak manevi mekanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, şunları kaydetti:

        "Denetimli serbestlik anlayışımızın temelinde bireyleri yalnızca denetlemek değil, onlara sorumluluk bilinci kazandırmak ve sosyal fayda üretmelerine imkan tanımak vardır. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz, topluma katkı sunmanın huzurunu yaşamakta ve kendilerini toplumun değerli bir parçası olarak hissetmektedir. Ramazan öncesinde başlattığımız temizlik faaliyetlerini ramazan boyunca da planlı şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve huzurlu ortamlarda yerine getirmelerine katkı sağlamaktır. Ceza odaklı değil, iyileştirici ve onarıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Topluma kazandırılan her bireyin, toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor."

        Pirinççi, ramazanın huzur ve bereket getirmesini dileyerek, çalışmaya katılan yükümlülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Keban'da ramazan öncesi gıda denetimi
        Keban'da ramazan öncesi gıda denetimi
        Diş hekiminden uyarı, iftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat
        Diş hekiminden uyarı, iftardan sahura bardak bardak çay içenler dikkat
        Gezin'in yeniden belediye olması için girişimler sürüyor
        Gezin'in yeniden belediye olması için girişimler sürüyor
        Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Tabanca ile vurup tekmeledi; o anlar kamerada
        Tabanca ile vurup tekmeledi; o anlar kamerada