Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

        Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüklerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda, 23 Ocak'ta İcadiye Mahallesi'nde iki restoranda gerçekleşen silahlı saldırı, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kullanılan silahları temin ederek çocukları suça azmettirdikleri saptanan 6 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi."

        Soruşturma kapsamında iki restorana yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 kişi tutuklanmıştı.

        Operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ile 32 fişek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Tartıştığı kişiyi tabanca ile vurup tekmeleyen şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı kişiyi tabanca ile vurup tekmeleyen şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama
        Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama
        Başkan Şerifoğulları, Seyir Yolu Projesi çalışmalarını inceledi
        Başkan Şerifoğulları, Seyir Yolu Projesi çalışmalarını inceledi
        Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırı olaylarında 4 tutuklama
        Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırı olaylarında 4 tutuklama
        Tartıştığı şahsa kurşun yağdırmıştı: 1 şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı şahsa kurşun yağdırmıştı: 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ TSO'dan fuar katılımcılarına hediye
        Elazığ TSO'dan fuar katılımcılarına hediye