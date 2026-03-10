Keban'da "Son Kale Çanakkale" konulu konferans düzenlendi
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu tarafından "Son Kale Çanakkale" konulu konferans gerçekleştirildi.
Keban Meslek Yüksekokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen konferansta, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı stratejik ve manevi önemi anlattı.
Arslantaş, Çanakkale'nin yalnızca bir askeri başarı değil aynı zamanda milletin birlik, fedakarlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.
Konferansın sonunda Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak tarafından Arslantaş'a plaket takdim edildi.
Programa, Keban Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
