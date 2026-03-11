Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:16
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 83 şüpheli gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

        60 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

