Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Türk bayrağını yerden kaldıran çocukları makamında ağırladı

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde ucu yere değen Türk bayrağını kaldıran 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'i makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 20:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Türk bayrağını yerden kaldıran çocukları makamında ağırladı

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde ucu yere değen Türk bayrağını kaldıran 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'i makamında ağırladı.

        6 Mart'ta Kovancılar ilçesinde oturdukları binanın önünde asılı olan bayrağın bir ucunun yere değdiğini gören Tatlıdilli ve Genç, kirlenmemesi için bayrağı yerden kaldırdı.

        Çocukların bayrağın yere değmemesi için dakikalarca ellerinde tutması, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çocukların Türk bayrağına karşı gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

        Hatipoğlu, örnek davranışlarından dolayı Tatlıdilli ve Genç'i makamında ağırlayarak sohbet etti.

        Çocuklara teşekkür eden Hatipoğlu, ailelerine de takdirlerini iletti ve çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Bayrak nöbeti tutan minik öğrenciler Vali Hatipoğlu'nun konuğu oldu
        Bayrak nöbeti tutan minik öğrenciler Vali Hatipoğlu'nun konuğu oldu
        Elazığ araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
        Elazığ araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Fırat Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
        Fırat Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
        Fırat Üniversitesi'nde "Kutsal Topraklardan Dijital İzler" sergisi
        Fırat Üniversitesi'nde "Kutsal Topraklardan Dijital İzler" sergisi
        Elazığ'da hasta değerlendirme süreçleri ele alındı
        Elazığ'da hasta değerlendirme süreçleri ele alındı