Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olgunlar Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DK 505 ve 20 AGA 966 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

