        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Olgunlar Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DK 505 ve 20 AGA 966 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

