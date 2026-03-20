Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. E.N'nin kullandığı 44 ACY 793 plakalı otomobil, Şahaplı köyü mevkisinde H.D. yönetimindeki 44 AIA 194 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

