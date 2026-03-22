Elazığ'da taksi ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ’da taksi ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Elazığ-Keban kara yolunun Cip Mesire Alanı mevkisinde, A.Ş’nin kullandığı 23 AS 209 plakalı SUV tipi araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 T 0684 plakalı taksi çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

