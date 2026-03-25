Keban Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Keban Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı arasında Personel Hizmetleri Şirketinde görev yapan işçileri kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Keban Belediyesinde düzenlenen törende, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa toplu iş sözleşmesini imzaladı.



Doğan, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.



Arpa da 1 yıllık toplu iş sözleşmesinin, karşılıklı iyi niyet ve yapıcı diyaloglarla imza altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:





"Gerçekleştirilen görüşmeler süresince üyelerimizle sürekli istişare halinde olarak onların taleplerini ve beklentilerini en doğru şekilde yansıtmaya özen gösterdik. Bu sürecin sonunda yüzde 50 oranında önemli bir kazanıma imza atılmış olması, bizleri olduğu kadar üyelerimizi de son derece memnun etmiştir. Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür ediyoruz. Sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını diliyoruz."



