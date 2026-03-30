Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Belirlenen 2 ikamet ile işyerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 876 gram kokain, 3 gaz maskesi, balistik yelek, ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







