Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen 2 ikamet ile işyerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 876 gram kokain, 3 gaz maskesi, balistik yelek, ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
