Elazığ’da silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ’da hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Elazığ’da hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısır hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, beraberindekilerle birlikte Muratcık köyünde gerçekleşen silajlık mısır hasadına katıldı.

Tarımsal üretim ihtiyacını karşılamak ve hayvan sayısını arttırmak için kaliteli yeme ihtiyaç olduğunu belirten . İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Bizler hem bakanlığımızın hem de Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın desteği ile ilimizin hayvancılığını geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kısa bir süre önce, 20 bin dekar alanda ekilmek üzere yaklaşık 15 bin ton Macar fiği, 7 bin ton yem bezelyesi tohumunu yüzde 50 hibeli olarak üreticilerimize dağıtıp ekimlerini gerçekleştirdik. Yem bitkisi eken üreticilerimize de üretimi arttırmak adına tek yıllık bitkilerde dekar başına 60 TL, çok yıllık bitkilerde 90 TL ve silajlık mısırlarda 100 TL olmak üzere destek verdik. Ayrıca ilimiz hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında yer aldığından ek olarak yüzde 25 hibe desteği de verdik” dedi.

ELAZIĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:06

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