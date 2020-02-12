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Elazığ'a 2 bin 500 ton çimento desteği

İHA

Deprem nedeniyle Elazığ'da temaslarda bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyeleri 2 bin 500 ton çimento bağışında bulundu.

Elazığ'a 2 bin 500 ton çimento desteği

Deprem nedeniyle Elazığ'da temaslarda bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyeleri 2 bin 500 ton çimento bağışında bulundu.
TÇMB Başkanı Tamer Saka ile yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Yasemin Açık, Cem Sak, Cenker Mirzaoğlu, Gökhan Bozkurt ve İsmail Bulut, 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından şehre verebilecekleri destek kapsamında ziyaretlerde bulundu.Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, depremin ilk gününden itibaren kentte bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte ilin idarecileriyle görüşme yaptı. İş Kadını Prof.Dr. Yasemin Açık'ın ev sahipliğinde kentteki ziyaretlerini tamamlayan TÇMB Yönetim Kurulu üyelerinin, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi’ne 2 bin 500 ton çimento bağışında bulundukları açıklandı.
Bölgede üyeleri olan 2 fabrika olduğunu da anımsatan Birlik Başkanı Tamer Saka,"Biz 26 oyuncu ile büyük bir aileyiz. Birbirimize her zaman destek çıkmak zorundayız. İyi günde kötü günde birbirimizin yanında olmayı önemsiyorum"dedi.
İş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık ise "Yaşadığımız deprem felaketinin ardından şehrimizde yaraların sarılması, şehrimizin en kısa sürede rehabilite edilmesi için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda, TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte bakanlarımızı ve şehir yöneticilerimizi ziyaret ederek, yapabileceğimiz katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Çadır kentlerde yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elâzığ’ımız için oldukça yararlı bir ziyaret oldu. TÇMB, şehrimizde yaraların sarılması ve kentin rehabilite edilmesi için önemli bir destek sağlayacak"diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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