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Elazığ'da siyasilerden “Evde Kal” çağrısı

İHA

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Milletvekilleri Metin Bulut ve Gürsel Erol ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Evde Kal" videosu paylaşarak bilgilendirmede bulundu.

Elazığ'da siyasilerden “Evde Kal” çağrısı

Elazığ’da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Milletvekilleri Metin Bulut ve Gürsel Erol ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları “Evde Kal” videosu paylaşarak bilgilendirmede bulundu.
Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için bir çok önlem alındığı gibi sosyal mesajlarda veriliyor. Elazığ'da da hem sahada dezenfekte çalışmaları yapılıyor, hemde vatandaşlar her türlü imkanlarla bilgilendiriliyor.Kentin yöneticilerinin yanı sıra siyasilerde çektikleri videolarla mesaj veriyor. Son olarak AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da çektikleri video ile evde kal mesajı verdi.
Paylaştığı videoda çok önemli ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Önce kendi, sonra ailenizin ve tüm toplumun sağlığı için evde kal” dedi.
Dünya da yaşanan korona virüsün Türkiye'yi de etkilediğini aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Doğal olarak hem Sağlık Bakanlığın hemde hükümetin bütün belediyelerin ve valiliklerin aldığı tedbirler var. Kendi sağlığını ailenizin sağlığı dostlarınızın akrabalarınızın ülkemiz ve dünya insanlığı için evinizden çıkmayın. Bu süreci evinizde geçirin dostlarınız ve akrabalarınız ile evde telefonla irtibat kurun. Aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Daha güzel günlerde buluşmak üzere Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.
Ülke olarak çok kritik bir süreçten geçtiklerini anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da “Virüsten daha fazla etkilenmemek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Unutmayınız ki alacağınız tedbirler virüsten çok daha güçlüdür. Evde kalıyoruz evde hayat var”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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