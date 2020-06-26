Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı

Elazığ'da usulsüz olarak avlanan 1 şahıs yakalandı, ele geçirilen 2 keklik ise doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaçak avlanma ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin aldıkları ihbar üzerine yaptığı çalışmada 1 şahıs usulsüz av yaparken yakalandı, 2 canlı keklik ise ele geçirildi. Ekipler, şahsa gerekli yasal işlemi yaptı.

Öteyandan ele geçirilen keklikler ise doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.