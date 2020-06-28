Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

İHA

Türkiye'de zaman zaman görülen 2025 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Türkiye'de zaman zaman görülen 2025 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.
Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde sarı renkli dev bir çekirge fark etti.İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen Gürsul hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.
18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi.Çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servet dedenin hayat arkadaşı kitapları oldu Elazığ'ın Ağın ilçesindeki evinde yatağını bile kütüphanesinin önüne kuran, yüzlerce kitabı bulunan 85 yaşındaki Servet dede, ömrünü okumaya adadı
YEREL HABERLER Servet dedenin hayat arkadaşı kitapları ...
Elazığ'da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi
Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz ...
Elazığ’da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi 24 Ocak'ta deprem yaşanan kentte, bir çok aday gibi 41 yaşındaki Zülfü Kantarcıoğlu'da 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınav heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Elazığ’da baba kız birlikte üniversite sınavına ...
Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu 
YEREL HABERLER Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu 
Harput kirazı hasattan sonra el değmeden müşteriye gidecek
YEREL HABERLER Harput kirazı hasattan sonra el değmeden müşteriye ...
Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verdik" "İlk etapta yapmış olduğumuz saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir, akabinde de DSİ Genel Müdürlüğü şehir içi dağıtım ihalesini yaptıktan sonra su problemi tamamen ortadan kalkacaktır"
YEREL HABERLER Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme ...
Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden ...
Uzmanından kızartmadaki trans yağa karşı sarımsaklı yoğurt önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından kızartmadaki trans yağa karşı sarımsaklı ...
Güney Kore'den Elazığ'daki Kore Gazilerine Vefa
YEREL HABERLER Güney Kore'den Elazığ'daki Kore Gazilerine Vefa
Kötü kokuların geldiği depodan atık yağlar çıktı
YEREL HABERLER Kötü kokuların geldiği depodan atık yağlar çıktı
Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı
40 yaşından sonra 7 üniversite bitirdi, 8'inciye hazırlanıyor
YEREL HABERLER 40 yaşından sonra 7 üniversite bitirdi, 8'inciye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X