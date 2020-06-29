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Elazığ'da 600 dönüme arpa eken başkan, hasada başladı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız' ilkesinden yola çıkan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 600 dönüm alana arpa ekti Hasadı da yapan Başkan Uslu, tarladan çıkacak samanı ise hayvancılıkla uğraşanlara ücretsiz olarak vereceklerini aktardı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 'ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız' ilkesinden yola çıkan Elazığ'ın Ağın ilçesi Belediye Başkanı Ali Uslu, 600 dönüm alana ektikleri arpanın hasadına başladı. Başkan Uslu, çıkan samanı da hayvancılığı destekleme adına ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Elazığ'da 600 dönüme arpa eken başkan, hasada başladı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız' ilkesinden yola çıkan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 600 dönüm alana arpa ekti Hasadı da yapan Başkan Uslu, tarladan çıkacak samanı ise hayvancılıkla uğraşanlara ücretsiz olarak vereceklerini aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 'ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız' ilkesinden yola çıkan Elazığ'ın Ağın ilçesi Belediye Başkanı Ali Uslu, 600 dönüm alana ektikleri arpanın hasadına başladı. Başkan Uslu, çıkan samanı da hayvancılığı destekleme adına ücretsiz dağıtma kararı aldı.
Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de belediye bütçesine gelir elde etmek için kuruma ait olan arazinin 600 dönümüne arpa ekti. Harman zamanının gelmesiyle birlikte belediye personeli ve Başkan Uslu hasada başladı. Ekim zamanında traktörle tarları süren Uslu, harman zamanında da biçerdövere binerek hasada yardım etti. 150 bin liraya yakın belediyeye gelir beklenen hasat sonrasında elde edilecek samanında hayvancılığı destekleme adına ücretsiz dağıtılmasının planlandığı belirtildi.
Ağın Belediyesi’nin arazisinin mevcut olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Uslu, “Biz hemşerilerimize belediye olarak kendi tarlalarımızı kendimiz ekeceğiz diye bir söz vermiştik. Bu arazinin yaklaşık 2 bin 500 dönümü kıraç ama tarıma elverişli arpa, buğday ve tüylü nohudunun yetişeceği topraklar. Biz bunları tarıma elverişli olduğundan dolayı hem belediye bütçesine gelir getirmek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına ilk bu sene demo olarak 600 dönüme Elazığ Tarım Ve Kredi Kooperatifi’nden aldığımız tohumumuzu ektik” dedi.

“Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız ilkesinden yola çıktık”
Ekilmedik alan bırakmayacaklarını anımsatan Başkan Uslu, “Covid19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatmış olduğu kampanyada ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız ilkesinden yola çıktık. Bizlere de bu aşamada destek oldular. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin, var etsin. Sağ olsun Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'da bize bundan sonraki süreçte tohum, ekipman , araç ve gereç konusunda destek olacaklarının taahhüdünü verdi. Bununla ilgili de bir proje başlattılar. Bu sene ektiğimiz 600 dönümün yaklaşık 150 dönümlük alanda şuanda hasadımız başladı. Bizim mahsulümüz iyi. İnşallah bu süreçten sonra da kıymetli hemşerilerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve ilgili kuruluş ve paydaşlarımıza da almış olduğumuz mahsulün gelirini ve giderini paylaşarak tüm kamuoyunu da aydınlatacağız” şeklinde konuştu.

“Saman ücretsiz dağıtılacak”
Yaklaşık 70 bin lira gibi bir maliyetlerinin olduğunu aktaran Uslu, “Tohum, gübre ve yakıt gideri olarak hesapladık. 100 ile 150 bin lira arasında gelir bekliyoruz. Ekiminde de emeğimiz vardı. Atalarımız ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış’ demiş. Çok şükür ekilirken de işimizin başındaydık, harmanında da işimizin başındayız. Arpanın dışında bir de saman kısmı var. Samanın da bizden talep eden hemşerilerimize hayvancılığının önünü açmak için ücretsiz dağıtacağız. Gerek balya gerek saman yapıp, bundan da ihtiyacı olan insanları faydalandırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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