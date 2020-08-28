Kayıp hayvanları, jandarma 12 kilometre uzaklıkta buldu

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Elazığ'da kayıp olan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu 12 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir çiftlikten 20 adet küçük baş hayvan kayıp oldu. Çiftlik sahibi tarafından yapılan aramada hayvanlar bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine Keban Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 2 ekip görevlendirdi. Ekiplerin bölgede 8 saatlik süren tarama faaliyetleri sonucunda hayvanlar Beydeğirmeni köyü mevkisinde çiftliğe 12 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Bulunan hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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