Elazığ'da yaylacılar dönüş hazırlığına başladı

Elazığ’da ilkbaharla birlikte yaylalara giden sürü sahipleri, sonhabarın gelmesiyle birlikte dönüş hazırlıklarına başladı.

Bölge genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da hayvancılıkla uğraşanlar ilkhabar mevsimi ile birlikte yaylalara çıktı. Kentte Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü sınırlarında yer alan 2 bin 500 rakımlı Deşte Botan yaylasına çıkan sürü sahipleri, sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başladı. Verimli bir dönem geçiren sürü sahipleri, bir çok doğal hayvansal ürünü esnaflara satarak ekonomik olarak gelir elde ederken, dönüş öncesi son ürünleri de kendileri için yaptı. Başta çocuklar olmak üzere yaylacılar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yaylada vakit geçirmenin ve doğayla baş başa olmanın huzur verdiğini aktardı.

Bu yılı oldukça verimle geçirdiklerini aktaran sürü sahiplerinden Murat Karakaya," Yayla da hayvanları gece gündüz otlattık. Hayvanları sağdık. Sonbahar yaklaştığı için evlerimize dönmeye hazırlanıyoruz. Deşte botan yaylası yaklaşık 2 bin 500 rakımlı bir yayladır.İşimiz yorucu ama bir yandan da güzel”dedi.

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