Şehit babası: "İnşallah her geçen vatana hizmet eder" 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun’un adı, Türkiye'nin 4'üncü büyük asma köprüsünde yaşıyor Şehit babası Bünyamin Uzun: "Köprüden annesi her geçtiğinde gözyaşı döküyor, ben de dua ediyorum"

15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun’un adı, Elazığ'da bulunan Türkiye'nin 4'üncü büyük asma köprüsünde yaşıyor. Şehidin babası Bünyamin Uzun, “Köprüden her geçtiğinde annesi gözyaşı döküyor, ben de dua okuyorum. İnşallah her geçen de bu vatan için canını verenlerin kıymetini bilir, vatana hizmet eder. Hem hüzünlüyüz hem de köyümüze, annesine, babasına şehitlik mertebesini gösterdiği için gurur duyuyoruz” dedi.

İstanbul'daki boğaz köprüleri ile Adıyaman'daki Nissibi Köprüsü'nden sonra hizmete açılan en uzun 4'üncü asma köprü, Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü üzerinde bulunuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit düşen Mehmet Şevket Uzun'un isminin verildiği köprü, Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Ağın ilçesine hem ulaşımı rahatlattı hem de bölgenin ekonomisine katkı sağladı.

Asma köprüye şehit oğlunun adının verilmesinden dolayı gurur duyduklarını dile getiren baba Bünyamin Uzun, “Oğlum köprüyü gördü. Bir sefer de üzerinden geçti, köprüyü çok beğenmişti. İnşallah adı orada da yaşayacak. Her gelen giden bir Fatiha okursa ruhu şad olur inşallah. Köprü, Türkiye’de asma köprüler arasında 4’üncü uzunluğa sahip, 2018’de de şehit yavrumun adı verildi” dedi.



“İnşallah her geçen vatana hizmet eder"

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten baba Uzun, “Köprüden her geçtiğinde annesi gözyaşı döküyor, ben de dua okuyorum. İnşallah her geçen de bu vatan için canını verenlerin kıymetini bilir, vatana hizmet eder. Oğlum şehit olalı dört yıl oldu. Sanki bugün olmuş gibi acısı hala yüreğimizde. Ama hem hüzünlüyüz hem gururluyuz. Köyümüze, annesine, babasına şehitlik mertebesini gösterdiği için gurur duyuyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler anne ve baba yüreği dayanmıyor, Allah bizim sabrımızı arttırsın, bize güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.