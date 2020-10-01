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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

İHA

Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Zafran Mahallesi Zafran rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki 17 RR 200 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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