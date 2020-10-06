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Şehir şehir gezerek yankesicilik yapan şahıs Elazığ'da yakalandı

İHA

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada şehir şehir gezerek yardım etme bahanesiyle yaklaştığı şahısları yankesicilik yöntemi ile soyan şüpheli yakalandı. 7 ayrı olaya karıştığı tespit edilen ve 11 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şehir şehir gezerek yankesicilik yapan şahıs Elazığ'da yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada şehir şehir gezerek yardım etme bahanesiyle yaklaştığı şahısları yankesicilik yöntemi ile soyan şüpheli yakalandı. 7 ayrı olaya karıştığı tespit edilen ve 11 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşlı bir şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüpheli bir şahıs 600 TL'yi yankesicilik yöntemi ile çaldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli şahsın A.E. olduğu tespit edildi. Kısa sürede tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli ile ilgili detaylı inceleme yapan polis, şahsın aynı yöntemle Siirt'e 2, Malatya'da 3 ve Adıyaman'da 1 olaya karıştığını tespit etti.
Yankesicilikten ayrıca 11 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli A.E., emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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