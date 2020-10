Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak (2)

'ERMİNASTAN EN KISA SÜREDE CEVABINI ALACAKTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıyı lanetlediklerini ve Azerbaycan'ın yanında oldukları ifade ederek, "Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir, can Azerbaycan'ın yanındayız. Bu saldırıları lanetliyoruz. Ermenistan en kısa sürede cevabını alacaktır" dedi.

'5A VE 5B UYDULARIMIZI KISA BİR SÜRE İÇİNDE FIRLATMAYA HAZIR HALE GETİRDİK'

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarında ve uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 5A ve 5B uydularını kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz. Sadece birkaç şehrimizi ya da belli bölgeleri değil, her köyümüzü, her kasabamızı kalkındırıp, refahı tabana yaymazsak gelişmiş bir ülke olmaktan bahsedemeyiz. İşte tam bu noktada sorumluluk alanımız gereği önemli vazifeler karşımıza çıkıyor. Bir coğrafyada ekonomik gücü sürdürülebilir kılan en önemli temel değerlerden biri çağdaş bir ulaştırma ve altyapı sistemi. Ekonomik canlılık, yeni iş olanakları, ticaret, sanayi, tarım, eğitim, kültür, hep ulaştırma ve haberleşme ile birlikte büyüyor, gelişiyor. Ulaşım ağlarımız yük, yolcu ve data taşımada vatanın her noktasını dünya ile bağlayarak aslında ekonomik ve sosyal bağlarımızı da güçlendiriyor. Bu nedenle işimiz çok, sorumluluğumuz büyük. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, yarını inşa etmek üzere pek çok katma değerli adım attık. Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı'nı ortaya koyduk. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde fırlatmaya hazır hale getirdik. Yönetimden hizmet aşamasına kadar tüm yük ve yolcu taşıma süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdık."

'ELAZIĞ'A ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMLARINDA 5 MİLYAR 950 MİLYON LİRA HARCAMA'

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak 18 yıllık AK Parti iktidarında Elazığ'a 5 milyar 950 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi gözbebeğimiz Elazığ'da da ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. 1993-2003 yılları arasında, Elazığ'a yapılan karayolu yatırım tutarı sadece 217 milyon lira iken, son 18 yılda bu rakamı tam 32 kat artırarak, 4 milyar 114 milyon liraya çıkardık. 2003'ten önce Elazığ'daki bölünmüş yol uzunluğunu 33 kilometreden yaklaşık 11 kat artırarak 356 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında Elazığ'a ulaşım ve iletişim yatırımları olarak 5 milyar 950 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bugün itibariyle Elazığ il sınırlarında devam eden 9 karayolu projemizin proje tutarı, 2 milyar 512 milyon liradır. Türkiye'ye ilişkin olsun, Elazığ'a ilişkin olsun, projelerimizi duyduklarında hep 'hayal' dediler. Ama hayal sanılanları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Başarılarımız ardı ardına geliyor. Çünkü bizim devlet geleneğimizde, halka hizmet 'hakka hizmet'tir. Elazığ halkı da yaptığımız hizmetlere duasını eksik etmemiş, her zaman yanımızda olmuştur. Bizim de zaten beklediğimiz ödül bundan fazlası değildir" dedi.

DHA-Politika Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-10-17 13:24:01



