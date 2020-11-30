Milletvekili Erol Covid-19’u atlattı

Anlattıkları şoke etti! Bir teröristin YPG itirafları!

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Koronavirüse yakalanan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hastalığı atlattı, pozitif çıkan testi negatife döndü.

Milletvekili Gürsel Erol, önceki hafta Elazığ’da katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya sevk edilen ve evde tedavi altına alınan Erol’un sağlık durumu normale döndü.Bugün hastanede kontrolden geçen Erol’un testi negatif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Bugün itibariyle testlerim negatife döndü ve hastalığı atlatmış bulunmaktayım.Bu zorlu süreçte benimle ilgilenen aileme,doktorlarıma, çalışma arkadaşlarıma ,sürekli arayarak yalnızlık hissettirmeyen tüm dostlarıma,partililerime, hemşehrilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.