Elazığ’da 256 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da Korona virüse (Covid19) karşı sağlık çalışanları aşılanmaya başlanırken, kent genelinde 256 adet aşı odasının kurulduğu bildirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bakan Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" demesi üzerine bugün Elazığ’da da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş ile sağlık çalışanları aşı oldu. Toplamda 256 tane aşı odasının açıldığı Elazığ’daki hastanelerde ilk etapta 9 bin 240 doz aşının geldiği belirtildi.

İlk aşılanmanın başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Bilindiği üzere Covid19 aşısı bir süre önce ülkemize geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından bir takım testlerden geçirildi. En son acil kullanım onayı alındı. Dün akşam itibariyle de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere aşı uygulamasını yaptırmış bulundu. Bizler de Elazığ olarak bugün saban 08:00 itibariyle bütün özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, Toplum Sağlığı ve Aile merkezlerinde aşı uygulamalarına başladık. Elazığ genelinde bugün itibariyle 256 tane aşı odası açtık. Şuanda içinde bulunduğumuz Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde toplamda 50 adet aşı odası mevcuttur. Bu aşı uygulamasında bazı öncelikli gruplar var. Biz bugün itibariyle ilk olarak sağlık çalışanlarından başladık. Bundan sonraki aşamalar da Sağlık Bakanlığı’mız öncelikli grupları kamuoyu ile paylaşacak. Şuanda Elazığ’a 9 bin 240 tane aşı geldi. Bu şuanda Elazığ’daki toplam sağlık personelimizin tamamını karşılamakta. Şuanda hiçbir sıkıntımız yok, Elazığ’da özel ve kamuda çalışan bütün çalışanlarımızın hepsini aşılayacak kadar yeterince aşımız var”

Aşı olan sağlık memuru olarak çalışan Zülfü Kılıçoğlu ise “Aşı olduk sadece ufak bir ağrı hissediyoruz. Başka hiçbir sıkıntımız yok, problem oluşturmuyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Aşı aracılığıyla bu salgından korunacağız. Herkesin gelip gönül rahatlığıyla aşı olmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

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