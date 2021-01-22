Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılan yaklaşık 3 bin konut, sahiplerine teslim edildi. 1 ay içinde 5 bin konutun daha teslim edilmesi hedefleniyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen Nuh Zavallıoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Kısa bir sürede evlerimizi yaptı" dedi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan yeni konutların inşa ve hak sahiplerine teslim çalışmaları devam ediyor. Planlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı biten 8 bininin 3 bini hak sahiplerine teslim edildi. 5 bin konutun da 1 ay içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Geri kalan konutlar ise 2021 yılı ortalarında bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni sosyal konutlar inşa edilirken, vatandaşın çok daha güvenli ve depreme dayanıklı yeni evlerinde yaşamlarını sürdürmeleri planlandı.

'KISA SÜREDE TESLİM ETTİLER, ÇOK MUTLUYUZ'

Depremde evi ağır hasar gören ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen, 3 çocuk annesi Nuh Zavallıoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Kısa bir sürede evlerimizi yaptı. Deprem esnasında hepimiz korktuk, şiddetli bir depremdi. Allah bir daha başımıza vermesin. O esnada ev bulamadık, kiraya gittik ama kısa bir sürede evimizi yapıp teslim ettiler ve şu an evimizin içindeyiz. Eskiye nazaran çok iyi. Mutluyuz, huzurluyuz. Evimiz ve çevresi çok güzel oldu" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni konutuna eşi ve 3 çocuğuyla yerleşen Erdal Emir ise "1 yıl sürmeden evimizi teslim ettiler. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Kısa sürede yapıldı ve bir an önce evimizi taşıdık. Bundan dolayı mutluyuz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-22 10:25:22



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