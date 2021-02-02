Elazığ’da kar nedeniyle 40 köy yolu kapalı

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kapanan 269 köy yolundan 219'u açıldı, 40'ının açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Elazığ genelinde de 2 gün etkili olan kar nedeniyle kent genelinde 269 köy yolu ulaşım kapattı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri 24 saat aralıksız çalışma yaparak bugüne kadar 219 köy yolunu ulaşıma aştı. Halen merkeze bağlı 5, ilçelerden Ağın’da 1, Baskil'de 5, Maden'de 10, Kovancılar'da 2, Palu'da 2 ve Sivrice'de 15 olmak üzere toplam 40 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi. Kapalı 40 köy yolunun bugün tamamen açılmasının planlandığı belirtildi.

Öteyandan meteoroloji hava sıcaklığının bugünden itibaren 23 derece mevsim şartlarının üzerinde seyredeceğini aktardı.

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