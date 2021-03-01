Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri canlı keklikler ile tuzak kurarak avcılık yapan 3 kişinin yakaladığı 8 kekliği doğaya saldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Hankendi yol kontrol noktasına girmemek için ara yollardan gelerek Elazığ'a gelmeye çalışan V.B.,F.D. ve Z.Ö.'nun bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada kafeste 8 canlı kınalı keklik ve 7 bağ tuzak ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen keklikler doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-01 15:30:20



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