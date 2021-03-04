2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 26. haftasında TY Elazığspor, 1922 Konyaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Barkın Kara xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Burak Celep xx

TY Elazığspor: Ali Karataş xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Cihan Canpolat xx (Selim Enes dk. 74 x), Kadir Bekmezci xx, Muhammed İldiz xx (Görkem dk. 89 ?), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Kadir Taşoğlu xx (Muhammed Umut dk. 74 x), Yiğitcan Erdoğan xx, İzzet Topatar xxx (Yusuf Ensar dk. 82 ?), Eren Çinkılınç xx

1922 Konyaspor: Mücahit Atalay xx, Ahmet Önay xx, Adem Eren Kabak x (Ali dk. 32 xx), Maksut Taşkıran xx (Oğuzhan dk. 79 ?), Serhat Kot xx (Şener dk. 79 ?), Selim Dilli xx, Yasin Abdioğlu xx, Tamer Aşık xx, Furkan Şimşek x (Ekrem dk. 51 x), Celal Hanalp xxx, Can Demir Aktav xx

Goller: İzzet (dk. 53) (TY Elazığspor), Celal (dk. 68) (1922 Konyaspor)

Sarı Kartlar: Salih (TY Elazığspor), Adem Eren, Celal, Selim, Ekrem (1922 Konyaspor)

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