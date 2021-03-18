Elazığ'da jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi uyuşturucu ile yakaladı

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çantaya zulalanmış yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma da uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir araç tespit edildi. Aracı durduran ekipler, şüpheli H.K'yi(34) gözaltına alarak çantasında arama yaptı. Çantadan yaklaşık 1 kilograma yakın kubar esrar çıktı.

Şüpheli jandarmaya götürülürken, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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