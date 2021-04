Elazığ'dan,170 milyon liralık 66 projenin başvurusu yapıldı

Elazığ'dan Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon lira olan 66 projenin başvurusu yapıldığı bildirildi.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü IPARDII 10. Başvuru Çağrı döneminde Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında besi çiftlikleri, süt çiftlikleri, tavuk çiftlikleri ve yumurta üreticiliği ile tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında süt ürünleri, kırmızı et ve meyve sebze işleme sektörlerinden 66 proje başvurusu yapıldı. Yapılan proje başvurularının yatırım tutarının yaklaşık 170 milyon TL olduğu belirtildi.

Hedeflerinin her zaman olduğu gibi bu çağrı döneminde de Elazığ çiftçisini ve yatırımcısını IPARD desteklerinden en fazla faydalandırmak olduğunu belirten kurumun İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz’’ Mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle pandemiye rağmen köylerde ve ilçelerde tanıtım çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Paydaş kurumların da destekleri ile daha çok insanımıza ulaşmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon TL, verilecek hibe tutarının ise yaklaşık 95 milyon TL olduğu 66 adet proje kabulü gerçekleştirdik. Kabul edilen projelerin sektörlere göre dağılımı ise 10 adet süt çiftliği, 21 adet besi çiftliği, 27 adet kanatlı eti üretim tesisi, 1 adet yumurta tavukçuluğu üretim tesisi, 3 adet süt ürünleri işleme tesisi, 3 adet kırmızı et işleme tesisi ve 1 adet meyve sebze işleme soğuk hava deposu tesisidir. Kabul edilen projelerin incelenmesine hemen başlanmıştır ve inşallah Temmuz, Ağustos aylarında sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız"dedi.

Elazığ’da ödedikleri her bir liranın çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Yılmaz, pandemi döneminden önce Elazığ’ın deprem yaşadığını anımsatarak yatırım yapmak isteyen herkesi mutlaka kurumlarına beklediklerini sözlerine ekledi.

