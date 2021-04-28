2. Lig: Elazığspor: 7 - Mamak FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında TY Elazığspor, sahasında Mamak FK’yı 71 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Yiğit Çam xx, İsmail Ertunç xx
Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Cihan Canpolat xx, Kadir Bekmezci x (Ahmet Ertuğrul dk. 46 x), Fırat Sefa Öncü xxx, Cengizhan Akgün xxx, Kadir Taşoğlu xx (Salih dk. 46 x), Gökhan Ekmen xx, Muhammed Düzgüner xx, Hasan Ekici xx, Görkem Yağcı xxx, (Yusuf Ensar dk. 46 x) Eren Çinkılınç x (Murathan dk. 46 x)
Mamak FK: Evra Saner Gülal x, Mahsun Kaymaz x (Bünyamin dk. 46 x), Hüseyin İriç (Muhammet Burak dk. 46 x), Muhammed Enes Aksoy x, Fırat Can Akbulut x, Yunus Emre Karaman x, Recep Kalkan x, Mehmet Halil Daniş xx, Barış Uzun x, Ataberk Yıldız x, Şahin Çark x
Goller: Cengizhan (dk. 25 pen., dk. 43 pen., dk. 59, dk. 61), Fırat Sefa (dk. 30), Görkem (dk. 37), Ahmet Ertuğrul (dk. 62), Mehmet Halil (dk. 86) (Mamak FK)
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