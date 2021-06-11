Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABL 809 plakalı otomobil ile 23 AAF 066 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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