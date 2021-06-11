Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Yarın önümüzün kesilmesi ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik diyoruz”

Yerli ve milliliğin önemine değinen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Asıl önem verdiğimiz konu, stratejik ve teknolojik derinliği ile yarın önümüzün kesilmesi ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik diyoruz. Bu konuda tavizimiz olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Elazığ’a geldi. İl genelinde çeşitli temaslarda bulunan Başkan Demir, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi İnovasyon Merkezi’ne geçti. Burada 2021 TEKNOFEST roket yarışmasına katılacak olan takımlarla bir araya gelen Demir, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnovasyon Merkezi’ndeki çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Sanayi faaliyetleri yanında geleceğin teknolojisini oluşturacak arkadaşlara bir yuva verilmesi yer açılması memnuniyet verici bir durum. Demek ki OSB’miz bir taraftan iş yaparken bir taraftan da geleceği inşa edecek arkadaşlarımızla ilgili de desteğini esirgemiyor. Biz de bu desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Gençlerimizin roket çalışmalarını gördük. Bu yıl da yarışmada iddialılar, kendilerine başarılar dişiyoruz. Ama genel olarak Elazığ’da sanayi alt yapısının gelişmesi, teknoloji derinliği olan konularda iş alıp yapmaları, piyasanın ihtiyaçlarını daha yakından görmeleri gerek. Savunma sanayi firmaları genel müdürleri buradalar. Onlarla daha yakından temasta bulunup, ihtiyaç olan alanları, karşılıklı birbirini tanımayla tespit edip, ürün, teknoloji ve etkinlik bazında yeni ufuklara doğru yol almak gerektiği açık. Bununda bir adımını daha burada atmış olacağız. Daha önceleri benzeri ziyaretlerimiz olmuştu. Bu sefer böyle bir ziyaretteyiz ama daha kararlı ve ciddi bir şekilde adım adım karşılıklı temas noktalarımızı oluşturup, projelerimizi daha yakından takip edeceğiz. Amacımız daha somut adımlar atıp sonuç almak. Bugün daha net bir plan ve yol haritası ile yolumuza devam ederiz” diye konuştu.

Yerli ve milli kavramlarını vurgulayan Demir, “Yerli dediğimizde yerli üretimi kast ediyoruz. Milli dediğimizde de, tasarımı, düşüncesi, fikri alt yapısı da yerli ve milli olan bir ürünü kast ediyoruz. Yerli ve milli olduğunda tamamen her şeyi bizim oluyor. Bazı ürünlerimiz yerli olabilir ama milli olmayabilir. Çünkü tasarımı, lisan hakları himaye edilmiş olabilir. Mesela Atak helikopterimiz yerli bir helikopter ama tamamen milli değil. Yarısı millidir. Bu bir örnektir. Bu anlamda yüzdeler çok sık tekrarlandı. Yüzde 18’lerden 70’leri aştı diyoruz. Asıl önem verdiğimiz konu, stratejik ve teknolojik derinliği ile yarın önümüzün kesilmesi ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik diyoruz. Bu konuda tavizimiz olamaz. Zaten bugün gördüğümüz örtülü, örtüsüz, doğrudan, dolaylı ambargolar ve engellemeler yeni bir şey değil. Buna biz yıllardır tahammül ediyorduk. Yıllardır bu şekilde bir engellemeler vardı. Bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

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