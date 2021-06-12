FÜ'de çevre farkındalık etkinliği

Elazığ’da çevre farkındalık etkinliği kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) akademisyenleri ve öğrenciler kampüs içerisindeki temizlik yaptı, sokak hayvanları için mama bıraktı.

FÜ Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından 'Kampüste Temizlik Zamanı' sloganıyla çöp toplama ve mama dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler kampüs içerisindeki çöpleri toplayıp sokak hayvanları için de mama bıraktı. Etkinliğe FÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, “FÜ Hayvanları Koruma Topluluğu öğrencilerimizle birlikte yaşanabilir bir çevre oluşturma adına bir etkinlik düzenledik. Elazığ’ın merkezinde bulunan yeşil ve ormanlık bir kampüsümüz var. Ancak zaman zaman çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler tarafından atılan çöplerimiz oluyor. Bunları temizlemek ve hayvanlarımıza mama bırakmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Rahşan Özen ise “Ülkemizde şuanda çok fazla çevre kirliliği yaşanıyor. Havamız, toprağımız, denizimiz çöplerle doluyor. Biz de daha temiz, daha yaşanabilir çevre adına farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdik” diye konuştu.

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