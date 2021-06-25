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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

İHA

FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD)üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı çiftlik evinde jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Silahlı Terör Örgütüne FETÖ/PYD’ye üye olmak suçundan aranan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.G.'nın yakalanması için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelinin saklanabileceği adresler ve kullanabileceği araçlar tespit edilerek takibe aldı. Şüphelinin Hankendi bölgesinde bir çiftlik evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon planladı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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