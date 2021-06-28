Elazığ "1. Harput Kısa Film Festivali" başvuruları başladı

Elazığ'da valilik tarafından ilk kez düzenlenecek olan "Harput Kısa Film Festivali" için başvuruların başladığı, 6 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Elazığ Valiliği tarafından 811 Eylül tarihlerinde ilki düzenlenecek olan Harput Kısa Film Festivali başvuruları başladı. Harput’un tanıtımını yaparak Elazığ şehrinin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı amaçlayan ulusalda ise sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı hedefleyen festivalin bu yıl 811 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı. Kısa film ve belgesel film yarışmaları ile genç sinemacıları desteklemeyi amaç edinen festival de aynı zamanda deprem ve afet temalı senaryo yarışması ile birlikte deprem gerçekliğine de vurgu yapılacağı kaydedildi.

Başvuruların festivalin internet sitesi "harputfilmfestivali.com" üzerinden 6 Ağustos Cuma gününe kadar online olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

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