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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşları kayısıdan olan piyano yaptı, görenler gözlerine inanamadı

İHA

Tuşları kayısıdan olan piyano yaptı, görenler gözlerine inanamadı

Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli vatandaş, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı. Ucun, kendisine imkan sağlanması halinde elindeki projeleri de hayata geçireceğini söyledi.
Aslen Elazığ’ın Baskil ilçesinden olan Malatya’da ailesiyle birlikte yaşayan sağlık lisesi mezunu Selim Ucun, teknolojiye olan merakı nedeni ile kimsenin aklına bile gelmeyecek bir yazılım geliştirdi. Ucun, bu yazılımda ardunio mikrodenetleyicisi, bread bood, direnç, kablo ve hoparlör kullanarak bir piyano üretti. Sıradanlığın ötesine geçen Ucun, pH’ının asite yakın olduğunu tespit ettiği kayısı ile ilgili projesini tamamlayarak tuşları kayısıdan olan elektronik piyano geliştirdi. Geliştirdiği yazılımı uçlarına taktırdığı kablolarla Baskil’e has kayısıları birleştiren Ucun, iletkenliğini sağlayıp tamamladığı piyano ile müzikal eserler çıkarabiliyor. Çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten genç yetenek, ileriki dönemlerde büyük bir piyano yapmayı planladığını aktardı.

"Projede Baskil'e has kayısı kullandım"
Teknolojiye küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten Ucun, "Bu ilgi doğrultusunda böyle bir proje yapmaya karar verdim ve sonucunda başarıyla tamamladım. Bu projede aslında Elazığ Baskil’e has olan kayısıyı kullandım, kayısıyı kullanarak bir piyano yaptım. Bu piyano, hem kayısının iletkenliğini hem de insanın içindeki az da olsa gücü kullanarak sistemini oluşturuyor. Piyano sisteminde ardunio gibi elektronik malzemeler kullandım. Direnç, kablo, ardunio kartı ile bread boob tahtayı kullanarak lehim kullanmadan birbirine yapıştırdım. Bu mikro denetleyici kartı olan ardunionun içine yazmış olduğum yazılımları yükledim. Her sesin frekans aralığı var. Örneğin, 'Do' sesinin frekansını internetten araştırarak '363' olduğunu öğrendim ve bunu ardunio üzerinde bulunan bir analog pine tanımladım. Yazılımda ise algoritma kısmına A1 ile eşleştirerek 363 frekansını ayarlayıp kayısıya bastığınızda algoritma ilk başta ardunioya geliyor. Oraya az da olsa insanın içinde iletkenlik gittiğinde denetleyiciye giden mesaj hoparlöre iletiliyor. Bunun sonucunda hangi frekansın hangi kayısıya bağlı olduğunu saptıyor. 8 notaya kadar bu nota aralığında hangi frekansı tanımladıysam veya hangi kayısıya bastıysak o şekilde ses çıkarıyor" dedi.

"Destek verilirse daha güzel çalışmalar yapabilirim"
İyi tepkiler aldığını ve destek verilirse daha güzel çalışmalar yapmayı hedeflediğini dile getiren Ucun, "Bu projeyle hem Elazığ Baskil’in kayısısını kullanmış oldum hem de kayısının teknolojiyle buluşmasını gerçekleştirdim. İnşallah daha iyi ve güzel yerlere ulaşacağımı düşünüyorum. Hem ailem hem de arkadaşlarımın destekleriyle sosyal mecralarda yayınlanınca buralara kadar geldik. İnsanlara, kayısının teknolojik bir düzlem içerisinde göstermiş oldum. Çok ilginç yorumlar aldım. 'Çok iyi', 'Süper', 'İnşallah daha güzel yerlere gelirsin' ve 'Süper olmuş' diyenler oldu. İnsanlar hakikaten şaşırıyor çünkü pek olmayan bir şey ve kayısı hiç kullanılmamış. İmkan olursa daha da güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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