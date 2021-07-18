Elazığ Karakoçan, Serhat Tarhan’ı transfer etti

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Elazığ Karakoçan, Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Bağlar Belediyespor’da oynayan Serhat Tarhan’ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürüyor. Mavibeyazlı ekip bu kapsamda son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi Bağlar Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Serhat Tarhan’la anlaştı.Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak, Beşiktaş altyapısında yetişen, geçtiğimiz sezon Bağlar belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Serhat Tarhan ile sözleşme imzalamıştır. Serhat Tarhan' a hoşgeldin diyor, MaviBeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.

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