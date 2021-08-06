Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ futbolunun altyapı lokomotifi İl Özel İdarespor, yeni futbolcuları ülke futboluna kazandırmak için futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ’da altyapıdan yetiştirdiği yetenekli futbolcularla adından övgüyle bahsettiren İl Özel İdarespor, geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 20042009 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği futbolcu seçmeleri 78 Ağustos tarihlerinde saat 17.00’de İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde antrenör İcabi Ayyıldız refakatinde gerçekleştirilecek. Seçmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayyıldız, “9 yıl önce başlattığımız Gençlik Geliştirme Projemizde 9 futbolcumuzu profesyonel yaptık. Sayısız amatör sporcu yetiştirdik. Bu büyük başarıyı amatör bir takım olarak gerçekleştiren İl Özel İdarespor futbol takımı Elazığ gençliğine yatırımlarını devam ettirecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.