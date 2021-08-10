Elazığ Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Canbay güven tazeledi

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Fırat Canbay güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliğinde kongre heyecanı yaşandı. Genel Kurula mevcut Başkan Fırat Canbay ve Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri katıldı. Tek adayın katıldığı kurulda oy birliğiyle başkanlığa yeniden Fırat Canbay seçildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Canbay, “Çok sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuz çok şükür sorunsuz geçti. Bizlere teveccüh göstererek yeniden seçilmemizi sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Görev süremiz içerisinde üyelerimizin sorunlarının çözümü için azami gayret göstermiştik. Yeni dönemde de inşallah bu devam edecek. Biz üyelerimizin dünya standartlarında bal üretimi yapabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Ben bu duygularla Olağan Genel Kurulumuzun sektörümüze ve Elazığ’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bizlere teveccüh gösteren üyelerimize de sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum’’ dedi.

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