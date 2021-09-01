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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru Ağar EBK’da

İHA

Ebru Ağar EBK’da

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), tecrübeli oyuncusu Ebru Ağar'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü transferlere devam ediyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren EBK, Zeynep Zilan Şahin ve Melis Sağdıç'ın ardından liglerin tecrübeli oyuncusu Ebru Ağar'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli forvet daha önce BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Güre Belediyespor, Mersin Üniversitesi, Emlak Konut, Orduspor takımlarında oynadı.
1.80 boyunda, 3 ve 4 numara pozisyonlarında görev yapan Ebru Ağar, EBK'ya transferiyle ilgili mutlu olduğunu ifade ederken, kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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