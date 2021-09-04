Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"

İHA

Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"

Günlük alınan enerjinin yaklaşık yüzde 30’unun yağ olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Karbonhidratlarda olduğu gibi ölçülü ve doğru kaynaklardan alınan yağlar kilo yapmaz, aksine iştah kontrolünü sağladıkları için kilo kontrolüne yardımcı olurlar. Ayrıca yağlar, vitaminleri eriterek vücut tarafından emilmelerini sağladıklarından çok önemlidir" dedi.
Karbonhidratlar ve yağlar hakkında bilgi vererek tüketilen yağların dost mu düşman mı olunduğunun bilinmesi gerektiğini aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Diyette doğru sanılıp yapılan yanlışlar arasında ‘Ekmeği tamamen kestim yağ veya yağlı ürünler tüketmiyorum’ gibi cümleler gelmektedir. Ölçülü miktarda ve doğru kaynaklardan alınan karbonhidratlar aslında size kilo yapmaz, kilonuzu korumaya yardımcı olur. Yağlar da tıpkı karbonhidratlarda olduğu gibi ölçülü ve doğru kaynaklardan alınırsa kilo yapmazlar, aksine iştah kontrolünü sağladıkları için kilo kontrolüne yardımcı olurlar. Ayrıca yağlar, vitaminleri eriterek vücut tarafından emilmelerini sağladıklarından çok önemlidir" diye konuştu.

Enerjinin yüzde 30’u yağlardan gelmeli
Günlük alınan enerjinin yaklaşık yüzde 30’unun yağlardan gelmesini istediklerini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Aldığımız yağ oranının 3’te bir katı yağlardan 3’te ikisinin ise sıvı yağlardan alınmasını öneriyoruz. Zeytinyağı pahalı ben kullanamıyorum diyen varsa sıvı yağ dilimimizin yarısını ayçiçek yağından yarısını da zeytinyağından kullanabilirsiniz. Zeytinyağı bizim için çok değerli bir Omega3 kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Kalori önemli ise yeşil zeytin, bağışıklık için siyah zeytini tercih edin"
Kalp sağlığı ve kardiyovasküler bütünlük için EPA, göz sağlığı, beynin zihinsel gelişimi için DHA Omega3 kaynaklarının alt gruplar olduğunu ifade eden Tekay, "Zeytinyağının yanı sıra balıklar, kuruyemiş, Chia tohumu, keten tohumu ve avokado da çok değerli Omega3 kaynaklarıdır. Özelikle kansere karşı koruyuculuk ve kadın sağlığı için avokadoyu sofralarımıza yavaş yavaş eklememiz gerekiyor. Chia tohumunu salatalara, çorbalara, yoğurda katıp tüketebilirsiniz. Chia tohumu pahalı diyorsanız, daha uygun fiyata keten tohumunu öğütülmüş şekilde bir çay kaşığı kadar çorbalara, yoğurda ve salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Biz zeytini de çok güzel bir yağ grubu besin olarak biliyoruz. Kaloriyi önemsiyorsanız, yeşil zeytini ama bağışıklık için daha iyi olsun diyorsanız siyah zeytini önermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Kuruyemişleri çiğ tüketin"
Kuruyemişlerin kavrulmamışlarının çiğ halde ölçülü bir şekilde tüketilmesini öneren Tekay, "Yumurtayı da eğer doktorunuz yasaklamıyorsa, her gün tüketilmesini öneriyoruz. Ayçiçek yağı ve mısırözü yağlarını çok fazla tüketiyorsanız ve fazla ısıya maruz bırakıp kullanıyorsanız, maalesef trans yağdan farkları kalmıyor. Bu yüzden çok fazla da kullanımı önermiyoruz. Yağın kullanımından ziyade saklama koşulları da bizim için çok önemli. Eğer yüksek ısılara maruz bırakıyor, güneş ile oksitlenmesine neden oluyor veya hava almasına neden oluyorsanız bu yağlar bizim için bir plastikten farksız hale gelmektedir. Bu yüzden sıvı yağ gibi yağları koyu renkli cam şişelerde hava almayacak şeklide ve ocaklarınızın uzaklarında saklamanızı önermekteyiz. Tereyağı gibi katı yağ gruplarını ise dolaplarınızda saklamayı öneriyoruz. Kardiyovasküler hastalıklar obezite, diyabet, kronik infalamasyon hastalıklarının asıl nedeni yağlar değil yüksek miktarda alınan karbonhidrat, glikoz şurupları ve trans yağlardır. Paketli gıdalarda ‘trans yağ yoktur’ ibaresini aramanızı, yüksek ısılara maruz kalmış ürünleri ve fastfood gıdaların tüketimini en aza indirmenizi öneriyoruz. Gelişme çağında ve büyüme çağında çocuklarınız varsa yarım yağlı ya da yağsız ürünler kullanmanızı önermiyoruz. Eğer doktorunuz yasaklamadıysa veya obezite gibi bir problem yaşamıyorsanız veya bir hastalığınız yoksa, tam yağlı süt ve süt ürünleri kullanmanızı öneriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Av sezonu açıldı, yarımada konumundaki Elazığ'da balıklar tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, yarımada konumundaki Elazığ'da ...
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' yoğunluğu
YEREL HABERLER Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' ...
Elazığ’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını ...
Elazığ’da yeni odun ambarı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Elazığ’da yeni odun ambarı çalışmalarında sona ...
Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Fenerbahçeli genç boksörler sağlık taramasından geçti
Elazığ Belediyespor boks takımı şampiyonaya hazır
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor boks takımı şampiyonaya hazır
Karısını öldürmeden önce Google'den cezaları aratmış Elazığ'da geçtiğimiz yıl eşini öldürüp kayınvalidesini bıçaklayarak yaralayan zanlının internet üzerinden yaptığı aramalar ortaya çıktı Şahsın, eşini öldürmeden önce arama motorundan cezaları araştırdığı belirlendi Cani koca 112 sağlık ekibi kılığına girerek kayınvalidesinin evine girip karısını bıçaklamış
YEREL HABERLER Karısını öldürmeden önce Google'den cezaları ...
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
Elazığ’da aranan 89 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da aranan 89 şahıs yakalandı, 17’si tutuklandı
Elazığ’da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Elazığ’da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ’da şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçların dalları kırıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçların ...
Elazığ’da okul servislerine yönelik denetimler başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da okul servislerine yönelik denetimler ...
Elazığ’da şüpheli bavul alarmı
YEREL HABERLER Elazığ’da şüpheli bavul alarmı
THY’nin Anadolu’dan yaptığı seferlerdeki gecikmeler aktarmalı yolcuları zora sokuyor
YEREL HABERLER THY’nin Anadolu’dan yaptığı seferlerdeki gecikmeler ...
Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son ...
Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Elazığ'daki örtü yangını kontrol altında
Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde
YEREL HABERLER Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde
Elazığ Karakoçan’da lisanslar çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan’da lisanslar çıkmaya başladı
Odun ambarında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Odun ambarında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ’da ikinci el ve spotçular öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ikinci el ve spotçular öğrencileri bekliyor
Elazığ jandarmadan KADES eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ jandarmadan KADES eğitimi
İl Sağlık Müdürü Polat: Elazığ'ın aşı haritasındaki rengi kırmızıdan sarıya geçti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Polat: Elazığ'ın aşı haritasındaki ...
Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor Elazığ'da hayatını kaybeden veya yoğun bakımda bulunan hastaların büyük çoğunun aşılarını ya yapmadığı ya da eksik yaptığı belirlendi Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Bizim yoğun bakımda yatan veya ölen hastalarımızın neredeyse tamamı aşısını ya yaptırmamış ya da eksik yaptırmış"
YEREL HABERLER Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor Elazığ'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.