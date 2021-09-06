Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Pandemi nedeni ile uzun bir süre ara verilen yüz yüze eğitimin bugün başlaması ile birlikte Elazığ’da İl Jandarma Komutanı Albay Ali

Yıldız, okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

Türkiye'de milyonlarca öğrenci pandemi nedeni ile yaklaşık 1 buçuk yıl uzak kaldıkları okulları ile bugün yeniden buluştu. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Yıldız, Şahinkaya İlkOrtaokulunu ziyaret etti. Burada önce okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelen Albay Yıldız, heyecanlarına ortak olduktan sonra üst sınıflardaki öğrencileri ziyaret etti. Minik öğrencilerle sıralarda oturup sohbet eden Albay Yıldız, öğrencilere hediyeler verdi.

Albay Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

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