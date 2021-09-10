Elazığ'ı dünyaya tanıtan Salçalı Köfte Festivali'nin 3'üncüsü başladı

Elazığ’ın tanıtımına önemli katkıda bulunan ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Salçalı Köfte Festivali başladı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan kendilerine ikram edilen salçalı köftelerini yerken, diğer yandan düzenlenecek konserlerle unutulmaz günler yaşayacak.

Elazığ'ın önemli lezzetlerinden biri olan salçalı köfteyi tüm dünyaya duyurmak adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası koordinasyonunda valilik, belediye ve Elazığ TSO'nun desteğiyle bu sene 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte Festivali başladı. Valilik meydanında özel olarak kurulan stantlarda ustalar salçalı köfte yaparak marifetlerini gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan festivalde katılanlara ücretsiz salçalı köfte ikram edildi. 3 gün boyunca devam edecek festivalde ulusal ve mahalli sanatçılar da konser verecek.



''Türkiye'nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet, böyle bir köfte yok''

Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, ''Geleneksel Salçalı Köfte Festivalimiz başladı. Bu festivali düzenlememizdeki amacımız, ilimizin kültürel ve gastronomi turizmi anlamında ürünlerimizi tanıtmak. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek. Bugün itibariyle festivalimizin startını verdik. Görüldüğü üzere alanda ilimizin gastronomisini tanıtan birçok firmamız var. Birçok yöresel ürünümüzü sergiliyoruz. Festivalde ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Ulusal sanatçı konserlerimiz olacak. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz. Vatandaşlar festivalin ismini duyduğu zaman ilgi göstermeye başlıyor. Vatandaşlarımız alanda birçok noktada stantlarımızı geziyorlar. Meşhur salçalı köftemiz tamamen yapımıyla, sunumuyla ve en önemlisi lezzetiyle tamamen Elazığ’ımıza ait bir köfte çeşidi. Türkiye’nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet, bir köfte yok” dedi.

Çayda Çıra Halk Oyunları gösteri ile başlayan festivalin açılışına Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. 3 gün boyunca sürecek olan festival bugün konuk sanatçı Ece Mumay'ın konseri ile devam edecek.

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