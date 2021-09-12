Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Koçharmanı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 KT 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor
YEREL HABERLER Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit ...
Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Harput Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini ...
1’inci Harput Kısa Film Festivali sona erdi
YEREL HABERLER 1’inci Harput Kısa Film Festivali sona erdi
Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner’le coştu
YEREL HABERLER Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner’le ...
Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar telef etti
YEREL HABERLER Elazığ'da ağıldan kaçan 90 keçiden 16'sını kurtlar ...
Ağıldan kaçan keçilere kurtlar saldırdı
YEREL HABERLER Ağıldan kaçan keçilere kurtlar saldırdı
Kırılan kriko bir kişiyi hayattan kopardı
YEREL HABERLER Kırılan kriko bir kişiyi hayattan kopardı
Elazığ'da yıkım sırasında bina çöktü; altında kalan kepçenin operatörü yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da yıkım sırasında bina çöktü; altında kalan ...
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
50 TL'den 'halı' satıldığını duyanlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar
YEREL HABERLER 50 TL'den 'halı' satıldığını duyanlar, koronavirüs ...
İlayda Budak EBK’da
YEREL HABERLER İlayda Budak EBK’da
Yıkım esnasında göçük meydana geldi, iş makinası enkaz altında kaldı
YEREL HABERLER Yıkım esnasında göçük meydana geldi, iş makinası ...
Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ’da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti Vakada ikinci sırada olan Elazığlı vatandaşlardan hem ilginç hem sert tepkiler
YEREL HABERLER Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ’da maskesiz ...
Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu
YEREL HABERLER Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı ...
Elazığ’da kira fiyatları el yakıyor Elazığ’da depremden sonra yapılan 20 bin konuta rağmen kiralardaki artış devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da kira fiyatları el yakıyor Elazığ’da ...
Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi
Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Trabzon damgası
YEREL HABERLER Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks ...
Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'
YEREL HABERLER Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'
Salçalı Köfte Festivali'nde Ece Mumay Elazığlıları coşturdu
YEREL HABERLER Salçalı Köfte Festivali'nde Ece Mumay Elazığlıları ...
Afrin’den dönen kahraman JÖH'çüler vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Afrin’den dönen kahraman JÖH'çüler vatanlarına ve ...
Elazığ'ı dünyaya tanıtan Salçalı Köfte Festivali'nin 3'üncüsü başladı
YEREL HABERLER Elazığ'ı dünyaya tanıtan Salçalı Köfte Festivali'nin ...
Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgeliklere koştu
YEREL HABERLER Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.