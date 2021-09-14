Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi inşasında sona gelindi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vizyon projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük fuar ve kongre merkezlerinden biri olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. İnşası tamamlanan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi binasında iç mekan tefrişat, elektrik imalat ile havalandırma ve ısıtma sistemlerine ilişkin çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca fuar ve kongre merkezi yerleşkesinde yer alan restoran ve kafeterya bölümlerinde de yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Şehir ekonomisine ve turizmine canlılık kazandıracak Fuar ve Kongre Merkezi toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde iki adet 3 bin metrekarelik toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, idari bina bünyesinde bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı kongre salonu, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, iki adet 108 kişilik nikah salonu, nikah memurluğu, restoran, kafeterya, içerisinde ofislerin ve toplantı salonlarının bulunduğu ticaret merkezi, 145 araçlık kapalı, 45 araçlık açık otopark yer alacak.

Fuar ve Kongre Merkezinin şehrin gelişimi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Şerifoğulları, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

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