İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kaplan: "Gastrit tedavi edilmezse, mide kanseri olarak karşımıza çıkabilir"

Gastritin her yaşta görülebilen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Şoreş Kaplan, "Gastrit bireyde karın ağrısı, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide bulantısı, kusma gibi semptomlar oluşturmaktadır ancak birçok kişide de gastritin semptom vermeden ilerlediğini görmekteyiz. Gastrit tedavi edilmezse mide kanseri olarak karşımıza çıkabilir" dedi.

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan birinin gastrit olduğunu belirten Uzm. Dr. Can Şoreş Kaplan, gastritin toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Gerekli önlemler alınırsa, çok ağır sıkıntılara neden olmayacağını ama uzun vade tedavi uygulanmazsa, yoğun komplikasyonlara yol açabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kaplan, bunların mide lenfoması, mide kanseri, mide ülseri gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Uzm. Dr. Kaplan, "Bu hastalıklar başladığı zaman kişide saydığımız gastrit semptomlarında da artış gözlenmektedir. Bu durumu engellemek için gastritlerin en sık sebebi olan helikobakter pilori isimli bakterinin kombine tedavilerle öldürülmesi önem taşımaktadır. Tedaviler kapsamında mide koruyucu ilaçlar ve anti asitler dediğimiz, asitliği azaltıcı ilaçlar sık olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.



"Alkol ve sigara gastriti tetikleyebilir"

Gastritin tedavi edilmediği takdirde mide kanseri gibi ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Uzm. Dr. Kaplan, "Şekerler, yağlı gıdalar, asitli gıdalar, baharatlı gıdalar da mide problemlerinde genel olarak artırma yönünde etki ediyorlar. Ayrıca alkol, sigara ve ağrı kesiciler gastriti tetikleyebilir. Bunlardan uzak durmakta fayda var" şeklinde konuştu.

