TFF 3. Lig: Elazığspor: 4 - Çatalcaspor: 3

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TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Elazığspor evinde karşılaştığı Çatalcaspor’u 43 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Erdem Temel xxx, Uğur Erdoğan xx, Fatih Deveci xx

Elazığspor: Okan Aytekin xxx, Muhammed Düzgüner xxx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Fırat Ergün xxx (Görkem dk. 70 x), Selim Enes Özeren xxx (Cihan Canpolat dk. 66 xx), Salih Polatdemir xxx, Murathan Özen xxx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Muhammed Umut dk. 46 xx), İzzet Topatar xxx, Ahmet Ormanoğlu xxx, Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (Eray Berk 80)

Çatalcaspor: Gökhan Yenigün xx, Necati Yakuplar xx, Alihan Bel xxx, Ömer Faruk Acı x (Kaan dk. 66 x, Burak dk. 90 ?), Hünkar Cem Şahin x (Berkay dk. 55 x), Mehmet Fatih Dündar x (İsmet dk. 55 xx), Ertuğrul Usta xx, Mehmet Avcı xx, Murat Yılmaz xx, Yusuf Turhan xx, Yusuf Atasoy xxx

Goller: İzzet (dk. 3), Selim Enes (dk. 51), Murathan (dk. 54. pen.), Fırat (dk. 65) (Elazığspor), Yusuf Atasoy (dk. 73), Alihan (dk. 77), İsmet (dk. 90+4) (Çatalcaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Ertuğrul, Cihan Canpolat, İzzet (Elazığspor)

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